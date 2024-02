VIDEO ⟩ Uue tänava ohtliku maja lammutamisega saadakse reede õhtuks ühele poole

Lammutustööd tegeva osaühingu Suja Ehitus tegevjuht Rando Sepp ütles neljapäeva lõuna paiku, et reede õhtuks on plats puhas. Tööks oli ette nähtud kaks nädalat ja sellest piisas täiesti, kuigi tihedasti kahe teise hoone vahele pressitud maja lammutamine on tavalisest mõnevõrra keerulisem ettevõtmine.