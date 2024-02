Teisipäeva õhtul kurtis üks LX Motorsi Viljandi autoteeninduse klient, et ei saa enam autoga sõita, sest klaasipesuvedelik ei tule kojameeste peale. Järgmisel hommikul töökotta toodud autole pilku heites avastasid mehaanikud, et klaasipesuvedeliku voolikud on läbi näritud ja näriline on kapoti kattemati vahele tehtud pesas juba pikka aega tasuta kaassõitjaks olnud.