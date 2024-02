Viljandimaa saagikus hektari kohta oli võrreldes aastatagusega 647 ja võrreldes 2021. aasta omaga 235 kilogrammi väiksem. Nagu lausus Arne Lohu osaühingust Milligrupp, juhtus see, et mullu oli põud.

«See oli meie kõige suurem probleem,» nentis ta ning ütles, et kuiv aeg oli valel ajal: jaanide paiku ootaks põllumees korralikku vihma. «Ega see pea tulema just jaaniõhtul, aga enne või pärast jaani mõni päev võiks ikka üks hea lahmakas tulla küll.»