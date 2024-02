Nutikell – tegus randmeraal hoiab kätt pulsil

Algul ei saanud aru, mis nüüd lahti, aga randmel helendavat sihverplaati vaadates oli selge, et kell tahab midagi öelda. Püüdsin silmad nägemisrežiimile timmida ja tõesti: kell kiitis mind, et olen väga hästi maganud, ja teatas, et paneksin aga samamoodi edasi. Tundub, et uuematel nutividinatel on omalaadne, isegi perverssevõitu huumorimeel. Iseenesest see mulle täitsa meeldib, aga mitte hommikul kell pool kuus, enne kukke ja koitu.