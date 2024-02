TEENETEMÄRK ⟩ Rahvakultuuri edendaja Anneli Kundla: kui omad inimesed märkavad, siis see on tõesti ülim

Eesti rahvakultuuri keskuses rahvakultuurispetsialistina töötav Anneli Kundla on paljudele viljandimaalastele tuntud inimene ning kultuurirahvas hindab ja hoiab teda väga. Keeruline on Kundlale isegi täpset ametinimetust anda, sest rahvakultuuri keskuses on ta töötanud juba 12 aastat, aga selle kõrvalt teinud ka palju muud, näiteks juhtinud Suure-Jaani kultuurimaja ning korraldanud aastaid sealset muusikafestivali ja sadu teisi üritusi.