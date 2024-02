Presidendi teenetemärgi pälvinud Merle Keerutaja: sõnatuks võtab, tegelikult ka

Kolmapäeva hommik, kell on 10. Telefonikõnele vastab Viljandi võrkpallitreener Merle Keerutaja, teadmata veel, milline suur üllatus talle varuks on. Pärimise peale "Kas tänane hommik on kuidagi teistmoodi alanud?" jääb ta mõttesse. "Oodake … mis kuupäev täna on? Täna on 7. veebruar ..." 7. veebruar on päev, mil Merle Keerutaja pälvis president Alar Kariselt Valgetähe V klassi teenetemärgi.