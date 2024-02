Mulgi uudiste toimetaja Kristi Ilves annab teada, et turismimessil Tourest saab mekkida Mulgi putru ja muud head, mis on Mulgimaal tehtud, valminud on Mulgi digiaabits ja Tartus näeb Tarvastu käsitöömeistri ja -õpetaja Riina Salmi tööde näitust "Kangastelgede lummuses".