Huligaanid tegid Viljandi lossimägedes lõket kontserdilava küljest rebitud laudadega

Viljandi ordulossi varemed on muinsuskaitsealune kultuurimälestis ning üks linna tähtsamaid ajaloolisi vaatamisväärsusi. Seal on varem küll pinke lõhutud, kuid seda, et keegi oleks kaitsealusel territooriumil proovinud lõket teha, asjatundjatele ei meenu.

"See on ausalt öeldes täiesti uskumatu, kuidas kellelegi üldse selline mõte pähe tuleb," ei hoidnud Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak pahameelt vaka all. "Peaks siiski olema mingi respekt muinsusväärtuste vastu. Lossimäed on ju selline piirkond, kus inimesed tahavad käia ja olla, ning nüüd keegi otsustab seal lihtsalt hakata tuld tegema! See on täitsa mõistusevastane. Ei tule küll meelde, et midagi sellist oleks seal varem olnud."