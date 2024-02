Viljandimaa kool paistis Eestis silma suure tõusuga laia matemaatika eksami punktides

«See oli Eesti tippude seas,» tähendas direktor Jaak Israel. Ta selgitas, et koolis on juba kolm aastat uus õpetaja ja muutust on märgata. Samas tõdes direktor, et asi hakkab siiski pihta juba varem kui gümnaasiumiastmes ja eks tulemus olene ka lennust. See oli viimati tugev. Nagu Israel ütles, oskas ta head tulemust küll oodata, kuid nii kõvad punktid siiski üllatasid. Parim laia matemaatika tulemus oli neil 91 punkti ja sellele järgnesid üle 80 punkti toonud sooritused. Alla 50 punkti ei saanud keegi. Israel lisas, et laia matemaatika üle on tal tõepoolest hea meel, kuid laste nutikus matemaatikas ja loodusainetes on hakanud silma paistma juba varemgi, näiteks olümpiaadidel ja võistlustel.