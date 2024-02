Sürgavere uus külavanem asub kooli nimel võitlusse

Suure-Jaani kooli Tääksi õppekoht, Lahmuse kool ning Kõpu kool hakkasid jaanuarist riigilt lisaraha saama, aga Sürgavere õppekoht abisaajate sekka ei mahu, sest seal on haridusministeeriumi arvates liiga vähe õpilasi. Seega on suur oht, et üheksaklassilisest koolist kuueklassiliseks taandunud õppeasutus, millega samas majas on lasteaed, võidakse sulgeda ning maja maha müüa. Praegu on Sürgavere õppekoha nimekirjas 16 last ja lasteaias samuti 16 last.