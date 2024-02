URMAS SUIK ⟩ Olukord Viljandi kõnniteedel on mitmekesine, kohati masendav

Tänavune talv, mis loodetavasti peagi möödub, on justkui tõestuseks, et jutud katastroofilisest kliima soojenemisest on tugevasti liialdatud. Külmakraade ja lund on olnud piisavalt ning kuuldavasti tuleb veel. Rahahädas omavalitsusjuhtidele on see aga järjekordne murekoht.