"Just praegu tuleme Viljandi järvelt. Jääolud on absoluutselt super: vähemalt 30 sentimeetrit igal pool ja kohati on jää nii paks, et mõõduvahend ei ulatu läbi," ütles võistlust eestvedav Mati Kask teisipäeva ennelõunal. "Kõik on väga hästi. Praegu on vanajumal ka meie pool: hakkas ka ilusat laia lund sadama. Meil oleks vaja rohkem lund, et rajaäärt teha, siis on vähe lihtsam sõita."