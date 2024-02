Päikesepargid kataksid isegi rekordiliselt elektrit tootes kõigest kolmandiku Eesti elektrivajadusest.

2023. aastal lisandus Elektrilevi võrku üle Eesti 5363 elektritootjat. Elektrilevi võrgus on praegu 20 925 elektritootjat, kellest 11 822 on mikrotootjad. Võrguga ühendatud elektritootmise võimsus on 830,2 megavatti. Päikesest toodetud ja võrku antud elektrienergia maht kerkis mullu 158 gigavatt-tunni võrra ehk 32 protsenti, 493-lt 651 gigavatt-tunnile.