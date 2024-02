Tema kinnitusel võiks vaimulik õnnistamisest keelduda juhul, kui hoones toimuks midagi, mis oleks otseselt ebaseaduslik või kristlike kõlblusnormidega vastuolus. "Kirikus teeme vahet esemete, rajatiste, sündmuste ja inimeste pühitsemisel ja õnnistamisel. Pühitsemine tähendab kellegi või millegi eraldamist religioosseks või sakraalseks otstarbeks. Pühitsetakse vaimulikke, kirikuõpetajaid, diakoneid ja piiskoppe. Need on inimesed, kes on "eraldatud" teiste hulgast kiriklikuks teenistuseks. Samamoodi pühitsetakse kirikuhooneid ja neis paiknevaid sakraalseid esemeid – altareid, oreleid, vitraaže," selgitas Tiitus kahe termini vahet.

Õnnistamine on sisult laiem, tähendades kellelegi või millelegi Jumala õnnistuse palumist. "Õnnistada võib kogudust, maad ja rahvast, külvi ja lõikust, aga ka igapäevases kasutuses olevaid esemeid ja rajatisi. Kui kirikuõpetaja kutsutakse õnnistama kellegi kodu, siis ei tähenda see hoonele mingi maagilise või energeetilise väe omistamist, vaid pigem on see eestpalvetalitus, kus selles kodus elav perekond ja nende ettevõtmised usaldatakse Jumala kaitse alla," selgitas kirikuõpetaja.