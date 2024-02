«Tore, et kullad tulid,» lausus treener Rivo Saaremäe, kes juhendab neid koos teise treeneri Kert Villemsiga. «Kui nüüd natuke seda hooaega vaadata, siis tundub, et need on sellised kohustuslikud kuldmedalid. Mariil eriti: ta on oma vanuseklassis küllaltki üle teistest. See, et Henri eelmise aasta hõbeda kullaks vahetas … hooaja mõttes ei olnud see samuti üllatuslik. Aga kuidas see tiitel tuli, oli päris tore.»