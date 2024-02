ALAR KARU ⟩ Millist lasteaeda me oma lastele soovime?

Kurb oli Sakala arvamuslugude veerust lugeda, et Viljandi vallavolikogu liikmele Ülo Tuvile on valla hariduse arengukava lihtsalt jutukogum ja koalitsioonileping populistlik lubaduste kogum. Tekib küsimus, millise kokkuleppe alusel siis üldse valla arengut planeerida, nii et ka vallakodanikud saaksid osaleda valla tuleviku suunamisel ja ülevaate lubatud tegevuste täitmisest.