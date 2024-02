KAIRI KÄRNER ⟩ Kogukondade vastandamine ei lahenda ühtegi probleemi

Lapsevanemana ei ole ma põhimõtteliselt nõus Ülo Tuvi väitega, et Tarvastu piirkonna lasteaedade ehk siis Mustla, Kärstna ja Soe maja ühine projekteeritav ujumisbassein Soele tuleks asendada Leie lasteaialastele ruumide leidmise ja ülevalpidamise rahastamisega. See on kujundlikult sama jabur nagu õpetajate streigi ajal mõte teaduselt raha ära võtta, et õpetajate palka tõsta.