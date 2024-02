Akunin on tuntud oma mahuka ja mitmekülgse kirjandusliku panuse poolest. Suurimat kuulsust on talle toonud ajaloolised kriminaalromaanid, mida ta on kirjutanud mitme pseudonüümi all. Ta on aga edukalt viljelnud ka teisi žanre, sealhulgas kirjutanud ajalooraamatuid, nagu on ka «Vene riigi ajalugu. Asiaatlik europiseerimine. Tsaar Peeter I». Müstiline Venemaa oma impeeriumi tekke ja eksistentsiga on tema erilise tähelepanu all.