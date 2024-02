Ohtlikku majja löödi kopp sisse

Esmaspäeva hommikul algas Viljandis Uue tänava ääres aastaid aina lagunenud maja lammutamine. Osaühingul Suja Ehitus on töö lõpetamiseks aega kaks nädalat, ehkki ilmselt saab kõik kiiremini tehtud. Suja Ehituse tegevjuht Rando Sepp on Sakalale öelnud, et kahe terve maja vahel ning elava liiklusega tänava ääres asuva hoone lammutamine on komplitseeritud, kuid ei midagi võimatut.