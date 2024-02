Taago Tubin: kui mõelda üksi, et maailm on hukas, siis võib hulluks minna, jagatud mure on aga pool muret

Solastalgiline armastuslugu "Kahe laine vahel" räägib kliimateadlasest Danielist, kes näeb inimkonna tulevikku tumedates värvides. Kui tema isiklikus elus on asjad jõudnud niikaugele, et ees ootab perekonna loomine, seisab ta raske valiku ees. Suhtedraama taustal on küsimus: kas on võimalik olla õnnelik, olles samal ajal teadlik meid tulevikus ähvardavatest keskkonnakatastroofidest?