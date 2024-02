Enne jahti loeb seltsi pealik Andero Tank kõigile osalejatele sõnad peale: "Kui vähegi kahtlete, jätke lask tegemata. Parem tegemata jäänud lask kui kehva lask, mis tabab hoopis koera. Paar nädalat tagasi tuli Viljandimaal ühe nädalavahetuse jahtidel kolmel koeral oma elu ohverdada. Täna on koeri metsas palju, olge 100 protsenti kindlad, mida lasete. Me ei lase ka suurt juhtemist ja kui on valida, kas kesik või põrsas, siis laske pigem põrsas, sest käes on juba veebruar, limiit on kohe-kohe täis, las põhikari jääb kasvama."