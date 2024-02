Heimtali muuseum sai Muuseumiroti

Muuseumide aastaauhindade konkursile esitati tänavu 87 taotlust, millest muinsuskaitseameti juures tegutsevad komisjonid valisid välja 27 nominenti, kokku üheksas kategoorias. Eriti rikkalikult sai sellel aastal nominatsioone Eesti Rahva Muuseum – koguni seitsme projekti eest. Muuseumirotid andis aastaauhindade galal kätte kultuuriminister Heidy Purga.

Eesti Rahva Muuseumi juurde kuuluv Heimtali muuseum pälvis Muuseumiroti kategoorias "Kogukonna sõber: kogukonnaga koos" näituse "Anu Raud. Elumustrid" korraldamise eest Heimtali küla kogukonnas ja kogukonnale mõeldes. Näituse panid kokku Tuuli Tubin McGinley, Anu Raud ja Ene-Liis Semper.

Eesti muuseumiühing andis üle ka omapoolse eriauhinna Terav Pliiats. Selle pälvis Mariann Raisma.

"Mariann Raisma on olnud Eesti muuseumimaastiku innukas uurija, arendaja ja eestkõneleja. Tema juhitud ning heli-, performance‘i- ja raadiokunstniku Patrick McGinley teostatud heliinstallatsioon kõlas toomkiriku varemete peaportaali alal eelmise aasta juulist septembrini ning kutsus kuulajaid ajarännakule, mõtlema sellele, millist tähendust kannavad varemed tänapäeval. Mariann Raisma uuenduslikud ja hoogsad ideed pakuvad võimalusi hoida erinevate meediumite kaudu tähelepanu all Tartu ülikooli pärandit. Mahukate arendus- ja näituseprojektide kõrval jõudis ta museoloogiateemalise doktoritöö kaitsmiseni, mis on oluline laiemalt Eesti muuseumide ajaloo ja muuseumvälja mõistmiseks ning arendab eestikeelset museoloogiat," ütles muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna ehk Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis seekord Vormsi talumuuseum.

Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul käis tervelt kolmandik mullu Eestit väisanud välismaalastest siin mõnes muuseumis või näitusel, mis näitab, et meie muuseumid on väga olulised turismiobjektid. Sedasama on Aaviku ütlust mööda ka kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinnaga pärjatud Vormsi talumuuseum, mis on ühtaegu vormsirootslaste identiteedi edasikandja kui ka saare värav ja turismiinfopunkt.

"Saarelisus ja kaugus keskustest lisab turistide silmis Vormsi talumuuseumile kindlasti võlu, ent saare enda inimeste jaoks on ta enamat kui kultuuri- ja ajaloopärandi hoidja – väikeses kogukonnas omandab muuseum laiema mõõtme ja tähenduse. Ühelt poolt on see pisike tubli mäluasutus pühendunud vormsirootslaste kultuuri ja eluolu tutvustamisele, teisalt toimetab suviti kogukonnakeskusena," ütles Aavik.

Üheksa kategooria võitjale on Eesti Kultuurkapitali toel välja pandud rahaline preemia 1500 eurot, mille eesmärk on toetada erialast enesetäiendamist. Kõigile võitjatele kingiti skulptor Tiiu Kirsipuu loodud pisikesed Muuseumiroti kujud, rändauhinnana jääb ringlema suur Muuseumirott aasta näituse kategooria võitjale.