Estonian Gem Factory vääriskivimeistri Sander Priksi 161 tahu ja 145 tahkude puutekohaga topaas on tähelepanuväärne. Mitte ainult oma ilu poolest või sellepärast, et see noppis maailma vääriskivilihvijate olulisimal võistlusel kõrgeimas klassis teise koha, vaid põhjusel, et see valmis siinsamas Viljandis.