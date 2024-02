HANS VÄRE ⟩ Ma olen kokku loetud

Kui ma selle lõppu olin jõudnud, tormasin sellise kiirusega esimesele korrusele, et trepp ähvardas mu väikeste jalgade all keldrisse kukkuda, ja hüüdsin vanematele võidukalt: «Ma oskan lugeda!» Ema ja isa olid nii rõõmsad, et ei taibanud mulle hilise ärkveloleku eest isegi etteheiteid teha. Nii jooksin trepist üles tagasi ja ahmisin järgmisi raamatuid: «Tibu» (ega ma õigupoolest järjekorda mäleta, aga loogiline on, et «Muna» oli enne «Tibu»), «Naeris», «Meil maal» ja kõik need teised kõvad papist raamatud, millega nii minu eakaaslased kui paljud teised põlvkonnad lugema on õppinud.