Repliik ⟩ Uue aasta spurt

Jälgin toidukraami ostes ikka kilohinda ja võrdlen eri poodide hindu. «Rämps» ehk kliendilehed, mis paljusid postkastis häirivad, on minu jaoks hoopis hea töövahend – mugav võimalus parimaid pakkumisi kõrvutada. Olen minagi üks neist, kes aeg-ajalt ühtejärge mitmes toidupoes käivad, et sealt siis arvestatava hinnavõidu toovad kaubad välja sõeluda.

Ühed tavapärased asjad, mille hinda ikka võrdlen, on juust ja tualettpaber – mõlemat kulub iga päev. Samuti on mul näiteks välja kujunenud pood, kust olen hakkliha ostnud. Kui veel möödunud aasta lõpul võisin hõisata, et seal maksab hakklihapakk alla kahe euro, siis sel aastal on see sealgi teinud hinnaspurdi ja maksab nüüd varasemast ligi 60 senti rohkem.