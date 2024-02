Euroopa Liitu on lihtne kritiseerida. Ta on kauge ja keeruline, võõras ja aeglane, iganenud ja bürokraatlik. See kõik vastab tihti tõele. Inimestel, kes iga päev ja detailselt Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni või Euroopa Ülemkogu tegevust ei jälgi, on raske detaile hoomata ning üldistades kipume sageli jääma banaani kõveruse mõõtmise tasemele.