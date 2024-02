President Alar Karis, Eestis kipub juba selline situatsioon kätte jõudma, et kirjanikke on vaat et rohkem kui lugejaid.

Poolnaljatamisi öeldes võib nii tõesti olla, kuigi ma loodan, et lugejaid on ikka rohkem kui kirjutajaid. Kirjutama on hakanud nii vanema kui noorema põlvkonna esindajad. Ühest küljest on see muidugi hea ning ma loodan, et lugejad tulevad ka järele ja leiavad need raamatud üles poeriiulitelt või raamatukogudest.