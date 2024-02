Tahvlile oli punase värviga tõmmatud rist, aga lähemalt vaadates oli näha, et soditud oli ka mustaga. Tahvli paigaldas Mustlasse Posti tänavale 2018. aastal Eesti Sõjameeste Sakala Ühing ning selle tegi kohalik kiviraidur Kalev Pehme. Kalev Pehme tehtud kiviplaadil on Alfons Rebane kujutatud SS-i mundris, mille varrukal on Eesti vapp.