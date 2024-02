TUNNUSTUS ⟩ Eesti kõige noortesõbralikum omavalitsus on Viljandi vald

Haridus- ja teadusministeerium tunnustas kolmapäeval noortevaldkonda panustajaid ning tunnistas Viljandi valla kõige noortesõbralikumaks omavalitsuseks Eestis. Nagu ütles valla noortekeskuse juhataja, on see märk, et vald on leidnud noortega töötamiseks õige niši.