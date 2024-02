Keskkonnaühendused võivad riigikohtu otsusega nõuda raieloa andmise keelamist

Päästame Eesti Metsad esitas keelamiskaebuse, sest Natura 2000 alasid on vaja hoida: need on looduskaitsealad, millel oleme liikmesriigina võtnud otsuse ja kohustuse tagada liikide püsimine ja hea seisundi säilimine. Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et Natura 2000 aladel tuleb majandustegevusi vältida ja asjakohased hindamised alati enne mis tahes majandustegevuste lubamist ära teha.

Farištamo Elleri sõnul on vaja olla veendunud, et planeeritud majandustegevused ei kahjusta Natura 2000 alasid. "Kuidas me ilma planeeritava majandustegevuse mõjude hindamiseta selles kindlad olla saame? Ei saa ju. Ja kui me mõjusid ei hinda, siis kuidas me neid alasid üldse kaitseme?" imestas Eller.