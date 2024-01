Selleks et nädalase streigiga kaotatud raha alampalga 17-eurose tõusuga tagasi teenida, peab õpetaja töötama üle kahe aasta. See valitsuselt väljavõideldud palgakokkulepe ei tundu just väga võidu moodi. Õigupoolest poleks võiduna tundunud seegi, kui õpetajad oleksid saavutanud nõutud 30-eurose alampalga tõusu: sel juhul oleks keskmise streigikulu tagasiteenimine võtnud aasta.