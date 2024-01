200 000. kutsetunnistus anti Viljandi gümnasistist kelnerile

«Kutsetunnistus tuleb tulevikus tööturul kasuks. Toitlustus-teenindusvaldkonnas jätkamise korral annab see tipptasemel restoranidesse tööle kandideerides konkurentsieelise,» lausus ta ja lisas, et kelneri kutseõpe oli põnev ja avardas silmaringi.

«See on tõend sellest, et läbitud on palju väljakutseid, omandatud vajalikud oskused ja tõendatud erialased pädevused kõrgel tasemel,» kõneles ta. «Kelneri eriala on oluline osa teenindussektorist ning see nõuab mitmekülgseid oskusi ja suurepärast suhtlemisoskust. Kelner on sageli esimene inimene, kellega külalised toitlustusettevõttes kokku puutuvad, seega mängib ta olulist rolli kogu elamuse kujundamises.»