Juhtkiri ⟩ Keda president kutsuma peab?

Alar Karis reformis vastuvõtutseremooniat veidi juba mullu: jättis nimelt ära kätlemis­tseremoonia. Eks 30 aasta jooksul ole tehtud teisigi muudatusi. Ent alates kõige esimesest vastuvõtust 1993. aastal on üks asi püsinud muutumatuna: alati on kutsutute hulgas olnud kõik riigikogu liikmed. Esimesel vastuvõtul olid Estonia saalid jaotatud lausa võimude vahel võrdselt, nii et ühes oli peo peremeheks peaminister Mart Laar ja teises riigikogu esimees Ülo Nugis. Nõnda pole põhjust imestada, et parlamendi liikmed pidasid tänavugi enesestmõistetavaks, et 24. veebruariks tuleb kleit valmis panna ja püksid ära viikida.

Ülal öeldu ei tähenda samas, et seni kehtinud kord on kivisse raiutud. Kuigi riigikogu on meie seadust andva võimuna auväärne institutsioon, on igas koosseisus leidunud ka selliseid tegelasi, keda enamik inimesi oma peole ei kutsuks. Miks siis peaks president seda tegema? Vastupidi: ehk olekski aeg, et president valiks ka riigikogu liikmetest ükshaaval välja need, kes kutset väärivad, ja ülejäänute asemel mõne õpetaja, põllumehe või inseneri? Seda, kui tugevalt on mustad lambad riigikogu mainet määrinud, näitab ilmekalt seegi, et rahva poolehoidu pole kutseta jäänute kurtmine pälvinud.