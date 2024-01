Juhtkiri ⟩ Medalisaju aeg

Ümber Viljandi järve jooksul saab iga lõpetaja medali ning see seatakse tihti kodus aukohale, kus teised samasugused juba ees ootavad. Toredad meened on need kahtlemata, samas ei suuda need kuidagi konkureerida tammepärjaga, mis finišisirgel võitjale kaela pannakse. Medal küll ei kuiva ega pudene kunagi, vaid särab ka aastakümnete pärast sama moodi, ent tammepärgi on sellel jooksul üks, medaleid mitu tuhat.