Abja Tarbijate Ühistu juhatuse liige Laili Lamp rääkis Sakalale, et kuigi poe ukseklaas oli puruks löödud, siis kauplusse ei olnud lõhkuja tunginud. Tema sõnul on kaupluses turvakaamerad. Kas need sissemurdmise katse ka jäädvustasid, ei soovinud Lamp öelda. Tema sõnul teatati toimunust politseile.