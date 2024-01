Karksi-Nuias Võidu tänaval käis varas rõdu kaudu see ühes korteris ja võttis seifist sularaha.

Politsei sai laupäeval teate, et Karksi-Nuias on rõduukse kaudu sisse murtud korterisse ja seifist varastatud sularaha. Ohver teatas ühismeedia kaudu, et maksab 10 000 eurot inimesele, kes juhatab ta vargani.