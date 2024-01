Naiste parima selgitamiseks tuli korraldajatel appi võtta fotofiniš, sest Teesi Tuule ja Tatjana Mannima lõpuaeg oli sama. Kaamerapildist selgus, et Tuulel oli finišijoonel viiesentimeetrine edumaa.

"Hea meel on võita," lausus Teesi Tuul pärast võistlust. Ta lisas, et plaanib kaasa teha ka järgmistel etappidel. "Kui ma juba stardis olen, siis lähen sinna võidumõtetega, sportlasvaim on minus olemas," rääkis Tuul Estoloppeti sarja kodulehel avaldatud muljetes.