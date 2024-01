«Kommunism – see on Nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine,» ütles kord Lenin. Lenini surmast möödus hiljuti 100 aastat, aga sel talvel on Viljandimaal ja mujal Lõuna-Eestis elektrikatkestustega vett ja vilet nähtud, peapõhjuseks hooldamata liinikoridorid. Praegu tegutsevad Viljandimaal liinide all kaks brigaadi: üks toimetab võsalõikuritega, teine roomikekskavaatoriga, millel on purustav kettniiduk.