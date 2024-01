Samas rõhutas ta, et kuna on veel täies elujõus ega kavatse pensionile jääda, käsitleb ta vapimärki avansilise tunnustusena. "Kui olin maavanem, siis asutasin vapimärgi 2003. aastal. On selline vanarahva ütlus, et kõik, mida teed, teed endale. Vaat nüüd ongi see mulle ringiga 21 aastat hiljem tagasi jõudnud. Väga meeldiv igal juhul."