Linnaraamatukogu kohvikus saab murekoormat kergendada

Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv selgitas, et vaimse tervise kohvikus ootab inimesi vabatahtlik, kes on valmis neid ära kuulama ning näitama, et meie ümber on alati inimesi, kes on olemas. "Meie mõte on, et võime vaimse tervise muredest rääkida igal pool. See ei pea olema selline teema, mis jääb spetsialisti ukse taha, või et ma julgen sosinal vaid sõbrale öelda, et kuule, mul on depressioon ja ma tunnen ennast praegu hästi halvasti."