Aigi Märtin tutvustab oma kollektsiooni

Detsembri algusest avatud näitusel "Jõuluootus" on väljas jõuluehted ja kaunistused, mille Aigi Märtin on kogunud eeskätt lastele rõõmu valmistamiseks, ja neid on ajapikku kogunenud aukartust äratav hulk. Välja on pandud ka eri ajastute postkaarte, osa neist toredate jõulusalmidega.