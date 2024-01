"TOM SAWYERI seikluste" autoril Mark Twainil tuli oma eluajal kinnitada: "Kuuldused minu surmast on tugevasti liialdatud." Sarnaselt lugupeetud kirjanikuga tuleb Suure-Jaani kooli ja gümnaasiumi õpetajatel lastevanematele selgitada, et gümnaasiumi õppevorm ei ole Põhja-Sakala valla keskusest kadunud.

Sagenenud on lastevanemate telefonikõned küsimusega, kas on mõtet last Suure-Jaani gümnaasiumi õppima saata või tuleks valida hoopis Põltsamaa, Türi või Viljandi gümnaasiumi vahel, sest Suure-Jaani kool läheb ju sulgemisele. Peame ikka ja uuesti üle kinnitama, et muretsemiseks põhjust ei ole, sest vastavalt Põhja-Sakala valla hariduse arengukavale on meie ülesanded Suure-Jaani gümnaasiumi õpilaste arvu suurendamine ja kooli maine kujundamine.