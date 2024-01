Et tehingut hinnata, on vaja eeskätt teada selle tingimusi. Kõnealuse tehingu vajalikkuse koha pealt ülemäära suurt kahtlust ei ole. Tegelikult oli kohe, kui haigala uut hoonet projekteerima hakati, selge, et haigla vajab ka Väike-Turu tänava äärde jäävat tervisekeskust. Õigemini oli see teada juba 2010. aastal, kui haiglast sai veel ainult unistada.