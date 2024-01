TIIU MÄNNISTE ⟩ Üks valitsuse erakond asunud õpetajate vastu võitlema valede ja demagoogiaga

KÄIMASOLEV haridustöötajate streik on taasiseseisvunud Eestis enneolematu, sest see on kuulutatud tähtajatuks, mis tähendab, et selle kestus sõltub läbirääkimistest ja nende tulemustest. See on taasiseseisvunud Eestis ka senistest võimsaim: oma rohkem kui 20 000 osalejaga on see eelmisest, 2012. aasta märtsi kolmepäevasest õpetajate streigist ligi kolm korda suurem.