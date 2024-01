Bussijuhid on sunnitud silmitsi seisma paljude tasulise ühistranspordi naasmisega seotud toore tarkvara põhjustatud muredega.

Neli päeva tasulist ühistransporti on Viljandimaal näidanud, et selleks mõeldud tarkvarasüsteem ei olnud valmis ning eriti palju on tõrkeid tasuta sõidu õiguse tõendamisega.