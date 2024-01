Gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe rääkis, et stipendiumi jagamise mõte oli alguse saanud juba mõnda aega varem. Ta selgitas, et gümnaasiumi matemaatika-füüsika õppesuund on tulnud ajaloolise pärandina Jakobsoni koolist ja juba üle 50 aasta vana ning selle vilistlaskogu on kooli sünnist alates andnud välja oma suuna parima õpilase stipendiumi.