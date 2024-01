Teesi Tuulel jäi Eesti meistri kullast puudu 2,2 sekundit

Eesti spordiseltsi Põhjakotkas esindav Teesi Tuul ise vaatas nädalavahetuse sõitudele tagasi positiivsel noodil, olgugi et käeulatuses olnud kuldmedalist jäi pisut puudu. Küsimuse peale, kas olnuks see paar sekundit veel juurde panna, nentis ta, et niimoodi on raske öelda, sest andis rajal oma parima. "Ma arvan, et ega olnudki rohkem juurde panna. Kahjuks seekord jäi kuld väga napilt saamata, olen oma tulemusega siiski väga rahul."