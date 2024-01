PÄÄSTEAASTA ⟩ Viljandimaal on päästjad saanud järjest rohkem väljakutseid

"Väljakutsete koguarv on kasvu teel ning seda on kasvatanud keerulistest ilmaoludest tingitud ohuolukorrad," ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik. "Ohu likvideerimine oligi enamasti seotud raskete ilmaoludega: teedelt oli vaja eemaldada tormituules või lume raskuse all murdunud puid ja muid takistusi või oli vaja tagada ohutus elektriliini purunemise asukohas."