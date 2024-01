Möödunud aastale või isegi aastatele tagasi vaadates tuleb nentida, et lihtne pole vist pea mitte kellelgi olnud. Isegi paljud riigikogu liikmed jäid presidendi peole kutsumata ning peavad nüüd vesise suuga kõrvalt vaatama … Aga kui tõsiselt kõneleda, siis palga- ja pensionitõusud on viimastel aastatel vaevu sammu pidanud hinnaralliga ning pigem olnud kaks sammu maas, kui et ees. Raske on paljudel üksikutel inimestel, peredel, asutustel, omavalitsustel ning paraku riigilgi.