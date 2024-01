MÕJUKATE TIPP ⟩ Helir-Valdor Seeder kaitseb ikka ja alati Viljandimaa huve

Raua esikohale tulek ei ole Seedri sõnul juhus. «Mina võtan seda asja, mis te seal teete, muidugi meelelahutusžanrina, aga oma tõe­tera on selles sees,» tähendas ta. «Kui kultuuriministeerium tegutseb palehigis selle nimel, et Viljandi riiklik muuseum anda mäluasutusena üle Viljandi linnale, ning on äärmisel juhul nõus mingisuguseks kompromissiks sihtasutuse näol, siis Anu Raud on suutnud oma tegevuse, autoriteedi ja veenmisoskusega toimetada vastupidi. Heimtali muuseum, mille algus oli aastakümneid tagasi väga tagasihoidlik, on praegu saanud osaks Eesti Rahva Muuseumist ehk siis riiklikust muuseumist. Selle taga on otseselt Anu Raua isik, tema tegevus ja mõjukus. Ilma temata poleks seda juhtunud.»

Helir-Valdor Seedri enda mõjukust on minevikus tihti seostatud sellega, et Isamaa erakonna esimehe ja vahepeal ka koalitsioonierakonna esimehena on tal õnnestunud Toompeal Viljandimaa jaoks ära teha tunduvalt rohkem kui nii mõnelgi teisel. Praegu ta erakonna esimees pole ja nii riigikogus kui Viljandi linnavolikogus peab ta leppima opositsionääri kohaga. Kui keeruline on sellises olukorras Viljandimaa eest seista?

Seeder ei leidnud, et see kuidagi tema tiibu kärbiks, ning märkis, et on poliitik olnud aastakümneid nii siin- kui sealpool rindejoont ja kui vaeva näha, on igal pool võimalik kodukandi heaks midagi ära teha.

«Ka siis, kui ma esimees olin, ei olnud ma ühtegi päeva valitsuses. Arvan aga, et tänu sellele oli minu isiklik mõju hoopis suurem ning erakonna võimalused olid suuremad. Ühtegi olulist küsimust ei arutata koalitsioonis nii, et esimehi juures pole, olenemata sellest, kas nad on või ei ole isiklikult valitsuses,» kõneles ta. «Nii et Isamaal oli valitsuses justkui lisakoht. Teiseks istusin ma parlamendis ning sain teha sellesama valitsuse üle järelevalvet ja viia kõik arutelud, mis olid olnud Stenbocki majas, kohe üle parlamenti.»

Parlamendi liikmel võivad Seedri sõnul olla kohati märksa pikemad käed, kui esmapilgul tundub, ning kõrgetele kohtadele tõusmine võib poliitika elluviimise võimalusi hoopis pärssida. «Sellest ei ole seni aru saanud ei politoloogid ega ajakirjanikud.»

Erakonna esimehe kohalt lahkumine on Seedri hinnangul mõjutanud ainult seda, et tal on rohkem aega parlamentaarses poliitikas osalemiseks ning erakonna eesmärkide elluviimiseks väljaspool, näiteks Balti Assamblees. Lisaks tähendab see tema kinnitusel, et tal on mõnevõrra rohkem aega Viljandi muredele ja linnavolikogu tööle keskenduda.